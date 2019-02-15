В Астрахани на видео попал новый пандус, ведущий «в никуда»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-15T14:58:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На одном из популярных астраханских пабликов парень разместил видео, на котором снял «чудо-пандус», построенный районе казачьей больницы в Астрахани. Дорожка, выложенная из тротуарной плитки, ведет от улицы Куликова на улицу Медиков. Широкая, удобная, разделенная на две части: слева ступеньки для пешеходов, справа - пандус - для колясочников. Казалось бы, все отлично. Но через пару сотен метров это благоустройство упирается в ржавый ветхий мост через речку, на котором не то что пандуса нет, но и здоровому человеку подняться сложно.

В Астрахани построили пандус "в никуда".

«Как тебе такое, Илон Маск?» - смеются астраханцы. - «Стабильность закончилась…», «У нас вся Астрахань такая «инновационная»…», «Да такие шедевры градостроительства есть в каждом городе».

«Зато теперь не по грязи ходим», - апеллируют шутникам люди, которые ходят по этой «чудо-дорожке» ежедневно. - «А вообще на месте этой дорожки обещали новый мост построить. Если дождемся, то даже о таком переходе на ту сторону придется забыть, только вплавь».

ИСТОЧНИК KP.RU