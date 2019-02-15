2019-02-15T14:58:01+03:00
Общество

В Астрахани на видео попал новый пандус, ведущий «в никуда»

Дорога из тротуарной плитки упирается в ржавый мост [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На одном из популярных астраханских пабликов парень разместил видео, на котором снял «чудо-пандус», построенный районе казачьей больницы в Астрахани. Дорожка, выложенная из тротуарной плитки, ведет от улицы Куликова на улицу Медиков. Широкая, удобная, разделенная на две части: слева ступеньки для пешеходов, справа - пандус - для колясочников. Казалось бы, все отлично. Но через пару сотен метров это благоустройство упирается в ржавый ветхий мост через речку, на котором не то что пандуса нет, но и здоровому человеку подняться сложно.

В Астрахани построили пандус "в никуда".

«Как тебе такое, Илон Маск?» - смеются астраханцы. - «Стабильность закончилась…», «У нас вся Астрахань такая «инновационная»…», «Да такие шедевры градостроительства есть в каждом городе».

«Зато теперь не по грязи ходим», - апеллируют шутникам люди, которые ходят по этой «чудо-дорожке» ежедневно. - «А вообще на месте этой дорожки обещали новый мост построить. Если дождемся, то даже о таком переходе на ту сторону придется забыть, только вплавь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградский трамвай-«пенсионер» отправится в музей Москвы
Богатенькие волгоградцы отнесли брокеру-аферисту почти 700 миллионов рублей
На карантин по гриппу закрыли 20 школ Волгоградской области
Волгоград среди регионов с самыми низкими зарплатами учителей
Помогите сохранить ребенка: мать погибшей в такси волгоградки умоляет не отдавать внучку отцу
На волгоградца, протаранившего под Владимиром "живой щит", завели уголовное дело
Водитель "Яндекс Такси" умер возле детской больницы
Волгоградцев приглашают обсудить будущее Царицынской водокачки
На севере Волгограда подключили новый водовод
Уснул за рулем: хабаровчанин устроил ДТП на трассе под Волгоградом
В тройном ДТП на севере Волгограда пострадала женщина
В Волгоградской области на пожаре погиб 33-летний мужчина
28-летний астраханец через соцсети требовал у детей порно фото