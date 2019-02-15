Волгоград среди регионов с самыми низкими зарплатами учителей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-15T14:41:46+03:00

Больше всего зарабатывают в Москве и на Чукотке, меньше всего - на Кавказе

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Росстат подсчитал зарплаты учителей по всей стране за прошедший 2018 год. Волгоградская область попала в хвост рейтинга - 28-е место с конца. Школьные учителя по данным статистики в среднем зарабатывают 26 767 рублей в месяц. Педагоги в детсадах получают поменьше - 24 544 рубля. У преподавателей ссузов и дополнительного образования доходы перешагнули отметку в 27 тысяч, а в вузах и вовсе средняя зарплата больше 53 тысяч рублей. Среди соседей по Южному федеральному округу меньше учителя зарабатывают только в Адыгее и Калмыкии, но до средней по ЮФО волгоградцы недотянули.

Данные Росстата по зарплатам учителей ЮФО за 2018 год.

Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке – средняя зарплата в школах более 93 тысяч рублей. Следом идут Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ – более 90 тысяч. Самые маленькие зарплаты у учителей Северо-Кавказского федерального округа – в среднем 22 199 рублей. А аутсайдером стал Дагестан - не дотянул даже до 21 тысячи.

Доходы учителей - одна из самых болезненных тем в образовании. Статистика уверяет, что за 2018 год зарплаты педагогов выросли на 10%. Но почему-то большинство педагогов уверены, что растет она только на бумаге и только вместе с нагрузкой. Впрочем, все эти цифры - лишь «средняя температура по больнице».

ИСТОЧНИК KP.RU