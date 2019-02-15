2019-02-15T12:09:13+03:00
Происшествия

Водитель "Яндекс Такси" умер возле детской больницы

Мужчине стало плохо с сердцем
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Таксист не успел позвать на помощь.Таксист не успел позвать на помощь.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Мужчину, лежащего на руле машины Яндекс Такси, увидели сотрудники ДПС, которые проезжали мимо Детской областной клинической больницы. Полицейские остановились, чтобы помочь. Но помогать уже было некому. Мужчина был мертв. Видимо, он остановился, когда стало плохо, но позвать кого-нибудь на помощь не успел.

Следов насильственной смерти сотрудники правоохранительных органов не нашли. Пока предварительная версия – сердечный приступ. Но точнее можно будет сказать только после медицинской экспертизы.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Следователям предстоит выяснить, как долго мужчина был за рулем, есть ли у него разрешение на работу, когда он в последний раз проходил медосмотр, принимал ли какие-либо лекарства перед сменой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На волгоградца, протаранившего под Владимиром "живой щит", завели уголовное дело
Волгоградцев приглашают обсудить будущее Царицынской водокачки
На севере Волгограда подключили новый водовод
Уснул за рулем: хабаровчанин устроил ДТП на трассе под Волгоградом
В тройном ДТП на севере Волгограда пострадала женщина
В Волгоградской области на пожаре погиб 33-летний мужчина
28-летний астраханец через соцсети требовал у детей порно фото
Антимонопольщики накажут Google за рекламу запрещенных счетчиков
На инвестфоруме в Сочи волгоградский губернатор говорил о мечтах
16 февраля волгоградцев приглашают бесплатно проверить здоровье
Волгоградцы проводят в пробках 116 часов в год
Бизнес-леди будут судить за ущерб бюджету в 20 миллионов рублей
Волгоградец «забыл» у следователя конверт с сотней тысяч рублей
Волжанина будут судить за задушенную в парке подругу
В Волгограде убийцу бизнесмена арестовали через 16 лет после преступления
Из Волгограда запустят прямые авиарейсы в Крым
В Астрахани три мужика провалились под лед, когда прятались с водкой от жен
Волгоградцу грозит два года за срубленные дубы
Яма на яме: комиссия проверяет временный ремонт волгоградских дорог
Гомосексуальный праздник: половина волгоградцев не признают 14 февраля
Лед и метель: на волгоградские трассы вывели дополнительную технику
Житель Брянска получил шесть лет за интимную переписку с 11-летней школьницей из Волгограда
Пять миллионов саженцев высадят в этом году в волгоградских лесах
В Волгограде квартирант убил пожилую хозяйку табуретом, вывез тело в овраг и пытался сжечь
Пропавшая камышинская девочка «пряталась» от родных у новой подруги
Волгоградец при своих детях украл из камеры хранения чужую сумку
Волгоградцы в два раза реже стали болеть сифилисом