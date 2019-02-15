Водитель "Яндекс Такси" умер возле детской больницы

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-15T12:09:13+03:00

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Мужчину, лежащего на руле машины Яндекс Такси, увидели сотрудники ДПС, которые проезжали мимо Детской областной клинической больницы. Полицейские остановились, чтобы помочь. Но помогать уже было некому. Мужчина был мертв. Видимо, он остановился, когда стало плохо, но позвать кого-нибудь на помощь не успел.

Следов насильственной смерти сотрудники правоохранительных органов не нашли. Пока предварительная версия – сердечный приступ. Но точнее можно будет сказать только после медицинской экспертизы.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Следователям предстоит выяснить, как долго мужчина был за рулем, есть ли у него разрешение на работу, когда он в последний раз проходил медосмотр, принимал ли какие-либо лекарства перед сменой.

ИСТОЧНИК KP.RU