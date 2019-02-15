2019-02-15T11:18:09+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают обсудить будущее Царицынской водокачки

В мэрии подготовили проект планировки территории вокруг исторического здания
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так в итоге по замыслу должна выглядеть часть набережной. Фото: мэрияТак в итоге по замыслу должна выглядеть часть набережной. Фото: мэрия
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Вместо Царицынской водокачки на Центральной набережной Волгограда должны появиться Дворец торжеств и выставочный центр. А всю окружающую исторические здания территорию застроят зданиями из стекла и бетона, зеленую зону замостят брусчаткой, сделают подъездные пути и парковки для машин. По документам это называется комплексное развитие. Мэрия приглашает волгоградцев обсудить проект планировки территории и высказать свое мнение. Представят экспозицию в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда на улице Порт-Саида, 7а. Посмотреть проект можно с 25 февраля до 11 марта 2019 года с 10 до 12 часов с понедельника по пятницу. Чтобы оставить замечания и предложения придется показать паспорт с волгоградской пропиской и пройти регистрацию.

- Границы благоустраиваемого участка определятся по итогам общественных обсуждений, - заявили в мэрии.

В самом старинном здании с колоннами по проекту предусмотрен зал бракосочетаний на первом этаже. А на верхних - выставочные залы. Обойдется реконструкция около ста миллионов рублей.

Посмотреть документы по новой планировке участка в границах улиц Чуйкова, Калинина, Волгой и танцующим мостом можно на сайте мэрии. Но авторы проекта обещают пообщаться и ответить на все вопросы тех, кто придет на общественные обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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