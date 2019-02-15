2019-02-15T12:36:43+03:00
Недвижимость

На севере Волгограда подключили новый водовод

240 метров полиэтиленовых труб улучшат воду в двух высотках
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Старые трубы меняют по плану.Старые трубы меняют по плану.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Водовопроводные трубы в Тракторозаводском районе Волгограда укладывали несклько десятков лет назад. За это время они превратились в ржавое решето. Ждать, пока жители двух высоток на улице Батова останутся без питьевой воды, не стали. Ставить латку на латке и постоянно вести раскопки невыгодно. Поэтому специалисты «Концессии водоснабжения» решили полностью заменить участок магистрали.

- Специалисты завершили переврезку нового полиэтиленового водовода длиной 240 метров и диаметром 110 миллиметров, который снабжал жилые здания питьевой водой, - сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании. – Это улучшит качество жизни почти 400 человек.

Меняют трубы в феврале и на улице Кропоткина на Спартановке. В 2019 году такие планово-предупредительные работы запланированы на сотнях участков во всех районах Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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