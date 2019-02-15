Уснул за рулем: хабаровчанин устроил ДТП на трассе под Волгоградом

СЕГОДНЯ 09:38 2019-02-15T09:38:50+03:00

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Страшное ДТП произошло в ночь с 14 на 15 февраля на трассе Волгоград - Сальск в Светлоярском районе Волгоградской области. Около половины двенадцатого ночи 33-летний мужчина из Хабаровского края выехал из Волгограда на своей Toyota Lite Ace. По предварительным данным, в какой-то момент уставший водитель просто уснул за рулем. А его иномарка тем временем вылетела на встречную полосу. В итоге Toyota лоб в лоб протаранила идущий навстречу Ford Focus. Машины сильно покорежило от удара. 37-летний водитель «Форда», как и сам хабаровчанин не пострадали. А вот пассажиркам второй иномарки досталось.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 33-летняя женщина и 5-летняя девочка, которые были пассажирами «Форда Фокус», - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе главного управления МВД по региону. Постардавших на «скорой» отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU