В тройном ДТП на севере Волгограда пострадала женщина

СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-15T09:06:12+03:00

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Тройное ДТП с участием двух легковушек и тягача произошло вечером в День влюбленных на границе Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов Волгограда. Около шести вечера 14 февраля 25-летний парень за рулем «ВАЗ-2114» ехал по улице Тарифной от проспекта Ленина в сторону улицу Ополченской. На середине подъема он с ходу врезался в «Рено Логан». От удара иномарку развернуло и отбросило на припаркованный на обочине прицеп с тягачом «Мерседес». ДТП полностью перекрыло дорогу, соединяющую Первую и Вторую продольные. Без пострадавших также не обошлось.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, в больницу попала 45-летняя женщина, которая была за рулем иномарки.

Всего за сутки на дорогах Волгограда и области произошло четыре серьезных аварии, в которых получили ранения пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU