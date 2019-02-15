2019-02-15T08:33:52+03:00
Происшествия

В Волгоградской области на пожаре погиб 33-летний мужчина

Его знакомая надышалась дымом
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Пожарные сумели спасти женщину, а мужчина погиб еще до приезда МЧС.Пожарные сумели спасти женщину, а мужчина погиб еще до приезда МЧС.
Изменить размер текста:

О пожаре в пожарную часть сообщили соседи по хутору Шебалино в Октябрьском районе. Загорелся небольшой дом. Но потушить огонь собственными силами не получилось. Когда машина МЧС приехала на место, огонь уже подбирался к крыше. Спасатели справились с огнем за десять минут. Из пламени сумели вызволить 47-летнюю женщину. Ей потребовалась помощь медиков, сейчас она находится в больнице. А вот хозяина дома спасти не удалось. 33-летний мужчина надышался дымом и погиб еще до того, как его нашли пожарные.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области, предварительная причина ЧП – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Сотрудники ведомства еще раз напоминают о правилах безопасности в быту. Не оставляйте включенными электроприборы, нагреватели, следите за состоянием проводки, не пользуйтесь кустарными приборами. От этого зависит ваша жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В тройном ДТП на севере Волгограда пострадала женщина
28-летний астраханец через соцсети требовал у детей порно фото
Антимонопольщики накажут Google за рекламу запрещенных счетчиков
На инвестфоруме в Сочи волгоградский губернатор говорил о мечтах
16 февраля волгоградцев приглашают бесплатно проверить здоровье
Волгоградцы проводят в пробках 116 часов в год
Бизнес-леди будут судить за ущерб бюджету в 20 миллионов рублей
Волгоградец «забыл» у следователя конверт с сотней тысяч рублей
Волжанина будут судить за задушенную в парке подругу
В Волгограде убийцу бизнесмена арестовали через 16 лет после преступления
Из Волгограда запустят прямые авиарейсы в Крым
В Астрахани три мужика провалились под лед, когда прятались с водкой от жен
Волгоградцу грозит два года за срубленные дубы
Яма на яме: комиссия проверяет временный ремонт волгоградских дорог
Гомосексуальный праздник: половина волгоградцев не признают 14 февраля
Лед и метель: на волгоградские трассы вывели дополнительную технику
Житель Брянска получил шесть лет за интимную переписку с 11-летней школьницей из Волгограда
Пять миллионов саженцев высадят в этом году в волгоградских лесах
В Волгограде квартирант убил пожилую хозяйку табуретом, вывез тело в овраг и пытался сжечь
Пропавшая камышинская девочка «пряталась» от родных у новой подруги
Волгоградец при своих детях украл из камеры хранения чужую сумку
Волгоградцы в два раза реже стали болеть сифилисом