В Волгоградской области на пожаре погиб 33-летний мужчина

СЕГОДНЯ 08:33 2019-02-15T08:33:52+03:00

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О пожаре в пожарную часть сообщили соседи по хутору Шебалино в Октябрьском районе. Загорелся небольшой дом. Но потушить огонь собственными силами не получилось. Когда машина МЧС приехала на место, огонь уже подбирался к крыше. Спасатели справились с огнем за десять минут. Из пламени сумели вызволить 47-летнюю женщину. Ей потребовалась помощь медиков, сейчас она находится в больнице. А вот хозяина дома спасти не удалось. 33-летний мужчина надышался дымом и погиб еще до того, как его нашли пожарные.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области, предварительная причина ЧП – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Сотрудники ведомства еще раз напоминают о правилах безопасности в быту. Не оставляйте включенными электроприборы, нагреватели, следите за состоянием проводки, не пользуйтесь кустарными приборами. От этого зависит ваша жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU