28-летний астраханец через соцсети требовал у детей порно фото

СЕГОДНЯ 21:18 2019-02-14T21:22:03+03:00

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Любителя детского порно задержали 12 февраля в городе Камызяк Астраханской области. По версии следствия, 28-летний местный житель целых два года вел интимную переписку с пятью детьми в социальных сетях. Его сексуальные фантазии касались девочек и мальчиков от 10 до 14 лет. Кого-то из них астраханец уговаривал, на кого-то давил. В итоге мужчина все же получал от детей их порно фото. В ответ отправлял свои. Это продолжалось с апреля 2016-го по март 2018 года.

- Мужчина задержан по месту жительства, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили «КП-Волгоград» в следственном управлении СКР по Астраханской области.

На 28-летнего жителя Камызяк завели уголовное дело по двум статьям: «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и « развратные действия в отношении двух или более лиц».

Расследуют дело в отделе по особо важным делам. Под личный контроль его взял новый руководитель регионального СКР Ибрагим Могушков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Житель Брянска получил шесть лет колонии за интимную переписку с 11-летней школьницей из Волгограда. 25-летний парень также вымогал у девочки «голые» фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU