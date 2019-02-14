2019-02-14T20:25:22+03:00
Общество

Антимонопольщики накажут Google за рекламу запрещенных счетчиков

Волгоградское УФАС России вынесло решение по контекстной рекламе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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От поделок умельцев на счетчики ставят антимагниты. Фото: МРСК ЮгаОт поделок умельцев на счетчики ставят антимагниты. Фото: МРСК Юга
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Компания Google заплатит штраф за нарушение законодательства о рекламе. Решение по контекстной рекламе электросчетчиков в поисковике вынесло 14 февраля Волгоградское УФАС России. Причиной возбуждения дела стало заявление ПАО «Волгоградоблэлектро» о том, что продавали в сети приборы учета с пультом для скручивания показаний. Их производство запрещено, как и реклама.

- В рекламе прямо не говорилось, что предлагаются к продаже приборы для безучетного потребления электроэнергии, а по сути для ее воровства, - сообщили в ведомстве. - Но обещали экономию до 75%.

Рекламодатели на заседание не явились. А представители компании Google и документы принесли, и пояснения дали. Но комиссия все же признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание ее снять. Теперь волгоградские антимонопольщики выпишут Google и рекламодателю штрафы по статье 14.3 КоАП РФ. Для физических лиц сумма штрафа всего 2 - 2,5 тысячи рублей, а для компании - от 100 до 500 тысяч.

Кстати, в прошлом году волгоградские антимонопольщики уже поймали на том же «Яндекс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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