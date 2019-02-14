На инвестфоруме в Сочи волгоградский губернатор говорил о мечтах

СЕГОДНЯ 19:14 2019-02-14T19:15:29+03:00

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«Мечты сбываются», - заявил в своем выступлении на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Именно о мечтах и их реализации говорил глава региона на площадке секции «Транспорт России: обеспечение развития магистральной инфраструктуры как основы роста экономики». Речь шла о строительстве обхода Волгограда. И говоря об этом крупном инфраструктурном проекте, слово мечта и его производные губернатор упоминал чаще всего - сразу 12 раз.

- На протяжении десятков лет эти мечты не реализовывались. И сейчас принято решение реализовать автодорожный обход Волгограда, протяженностью более 70 километров, - отметил Бочаров. - Сложнейший проект. Именно реализация таких проектов дает уверенность жителей страны и регионов, что мы способны выполнить те задачи, которые от нас ждут.

Напомним, сейчас дорога в обход Волгограда в стадии проектирования. Начать строительные работы власти планируют с опережением графика, уже в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU