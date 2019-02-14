16 февраля волгоградцев приглашают бесплатно проверить здоровье

СЕГОДНЯ 17:12 2019-02-14T17:12:33+03:00

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Многие работающие волгоградцы не находят времени в будни для профилактического похода к врачу. Поэтому каждую третью субботу месяца в поликлиниках Волгограда проводят акцию «Диспансеризация выходного дня». Бесплатно проверить свое здоровье можно будет в субботу, 16 февраля, в поликлинике рядом с домом. С 8.00 до 14.00 без предварительной записи врачи будут принимать в поликлиниках Волгограда № 1, №3, №4, №5, №12, №20, №28, №30, а также в поликлиниках больниц №7, №11 и №15.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, в январе воспользовались возможностью проверить свое здоровье в выходной около 3200 человек. На дополнительное обследование отправили каждого пятого - проблемы выявили у 700 обратившихся к врачам волгоградцев. При этом у каждого третьего прошедшего обследование имеется лишний вес, каждый пятый неправильно питается, каждый шестой мало двигается, а каждый десятый - курит. Все это - факторы риска, которые приводят к серьезным заболеваниям.

В целом же статистика говорит о том, что волгоградцы стали больше заботиться о своем здоровье. К профилактике прибегают на 5% чаще, а диспансеризацию за 2018 год прошли более 402 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU