2019-02-14T17:12:33+03:00
Общество

16 февраля волгоградцев приглашают бесплатно проверить здоровье

Диспансеризация выходного дня пройдет в 12 поликлиниках Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Медосмотр можно пройти в выходной.Медосмотр можно пройти в выходной.Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Многие работающие волгоградцы не находят времени в будни для профилактического похода к врачу. Поэтому каждую третью субботу месяца в поликлиниках Волгограда проводят акцию «Диспансеризация выходного дня». Бесплатно проверить свое здоровье можно будет в субботу, 16 февраля, в поликлинике рядом с домом. С 8.00 до 14.00 без предварительной записи врачи будут принимать в поликлиниках Волгограда № 1, №3, №4, №5, №12, №20, №28, №30, а также в поликлиниках больниц №7, №11 и №15.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, в январе воспользовались возможностью проверить свое здоровье в выходной около 3200 человек. На дополнительное обследование отправили каждого пятого - проблемы выявили у 700 обратившихся к врачам волгоградцев. При этом у каждого третьего прошедшего обследование имеется лишний вес, каждый пятый неправильно питается, каждый шестой мало двигается, а каждый десятый - курит. Все это - факторы риска, которые приводят к серьезным заболеваниям.

В целом же статистика говорит о том, что волгоградцы стали больше заботиться о своем здоровье. К профилактике прибегают на 5% чаще, а диспансеризацию за 2018 год прошли более 402 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцы проводят в пробках 116 часов в год
Бизнес-леди будут судить за ущерб бюджету в 20 миллионов рублей
Волгоградец «забыл» у следователя конверт с сотней тысяч рублей
Волжанина будут судить за задушенную в парке подругу
В Волгограде убийцу бизнесмена арестовали через 16 лет после преступления
Из Волгограда запустят прямые авиарейсы в Крым
В Астрахани три мужика провалились под лед, когда прятались с водкой от жен
Волгоградцу грозит два года за срубленные дубы
Яма на яме: комиссия проверяет временный ремонт волгоградских дорог
Гомосексуальный праздник: половина волгоградцев не признают 14 февраля
Лед и метель: на волгоградские трассы вывели дополнительную технику
Житель Брянска получил шесть лет за интимную переписку с 11-летней школьницей из Волгограда
Пять миллионов саженцев высадят в этом году в волгоградских лесах
В Волгограде квартирант убил пожилую хозяйку табуретом, вывез тело в овраг и пытался сжечь
Пропавшая камышинская девочка «пряталась» от родных у новой подруги
Волгоградец при своих детях украл из камеры хранения чужую сумку
Волгоградцы в два раза реже стали болеть сифилисом