Волгоградцы проводят в пробках 116 часов в год

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-14T16:08:13+03:00

И по заторам на дорогах наш город занимает 57-е место в мире

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Волгоград оказался в мировом рейтинге среди крупных мегаполисов мира. Правда, не по экономическим показателям, а по загруженности дорог. Через систему показателей глобального трафика исследовательская компания INRIX подсчитала, насколько перегружены машинами магистрали в 220-ти городах из 38 стран мира. И вот в этом списке Волгоград занял 57-ю строчку.

Вообще, в список попали сразу шесть российских городов. Москва так вообще стала «лидером» этого рейтинга, Питер - на девятой строчке, Ростов-на-Дону - на 33-м месте. С Волгоградом по загруженности сравнили американский Сиэтл (58-е место рейтинга) и Мекка из Саудовской Аравии (56-е место).

Волгоградцы, по подсчетам экспертов, провели в минувшем 2018-м году в среднем 116 часов в пробках. При этом ситуация за год улучшилась и наш город опустился с 53-го места на 57-е. И волгоградцы «сэкономили» почти 90 часов своего драгоценного времени.

Кстати, подсчитали исследователи не только время, проведенное в заторах, но и время в пути, среднюю скорость в пробках и даже стоимость заторов на одного водителя (там, где дороги платные). В Волгограде средняя скорость в пробке составила 13 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU