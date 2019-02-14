Бизнес-леди будут судить за ущерб бюджету в 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:37 2019-02-14T15:49:20+03:00

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Бизнес в Волгограде не кошмарят, а просто бдительно следят за ним. В регионе достаточно большой недосбор по налогам. Поэтому и внимание к декларациям предприятий особое. Неверную информацию, которая привела к преступлению, нашли налоговики в документах одной из строительных фирм. Владелица указала, что закупала стройматериалы и арендовала спецтехнику у трех фирм. Но эти компании ей ничего не продавали. Также оказались подделкой, по версии следствия, бумаги о субподрядчике, которого она наняла, чтобы выполнить работы. В итоге бюджет лишился 20 миллионов рублей налога на добавленную стоимость.

Свою вину бизнес-леди признала лишь частично. Расследование проводили сотрудники СУ СК по Волгоградской области.

Сейчас уголовное дело передали в Дзержинский районный суд, где и будут проходить заседания, сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU