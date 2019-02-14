2019-02-14T15:38:48+03:00
Происшествия

Волгоградец «забыл» у следователя конверт с сотней тысяч рублей

Мужчина пытался «откупить» у правоохранителей свою бизнес-супругу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мужчина теперь уверяет, что просто потерял в кабинете у следователя свой конверт.Мужчина теперь уверяет, что просто потерял в кабинете у следователя свой конверт.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Волгограде на продаже «липовой» брендованной одежды попалась местная бизнес-леди. Сотрудники теротдела экономической безопасности изъяли у коммерсантши контрафактную продукцию и завели на нее административное производство. Волгоградке грозил большой штраф и проблемы с бизнесом. В дело вмешался ее гражданский муж, который решил, что сможет «отмазать» любимую от ответственности. С предложением «замять» дело за сто тысяч рублей он и пришел к следователю.

Правоохранитель пояснил, что подобные предложения чреваты уголовными последствиями для взяткодателя. Но, видимо, мужчина не понял, потому как через несколько дней опять пришел к следователю. На этот раз уже с конвертом, в котором была оговоренная им сумма денег. Чтобы взятка осталась незамеченной, мужчина оставил конверт на полу рядом со столом стража порядка. Но за ним уже следили «оперативники», которым о взяткодателе ранее сообщил следователь. Дельца тут же задержали.

- Свою вину мужчина не признает. Говорит, мол, пакет с деньгами просто случайно забыл в кабинете полицейского по рассеянности, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по региону. - Но на него уже завели уголовное дело по статье «покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия и бездействие». Следствие поставит все точки над «и».

ИСТОЧНИК KP.RU

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