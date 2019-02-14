2019-02-14T15:07:30+03:00
Происшествия

Волжанина будут судить за задушенную в парке подругу

Тело он спрятал в безлюдном месте
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине грозит 15 лет тюрьмы.Мужчине грозит 15 лет тюрьмы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Кого-то любовь окрыляет, а кого-то доводит до безумия и убийства. В Волжский городской суд передают дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он после бурной ссоры расправился со своей подругой.

Все произошло еще летом. Молодой человек вместе со сверстницей отправился гулять по городу. Парочка взяла себе выпить и закусить. Отдохнуть расположились в одном из парков Волжского. Но разгоряченные спиртным мужчина с женщиной поссорились. Причем дошло до обидных оскорблений с обеих сторон. В порыве гнева волжанин стал душить даму, сопротивляться она не смогла. Тело убийца оттащил подальше в пар в безлюдное место. А потом сбежал.

Его нашли достаточно быстро: многие в этот день видели парочку вместе. Свою вину волжанин полностью признал. Как рассказали "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области, ему грозит лишение свободы до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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