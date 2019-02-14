В Волгограде убийцу бизнесмена арестовали через 16 лет после преступления

СЕГОДНЯ 14:51 2019-02-14T14:57:36+03:00

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16 лет – огромный срок. Люди успевают несколько раз жениться и развестись, побывать на другой стороне планеты и еще много важных и не очень дел. Но жизнь 48-летнего волгоградца всего этого была лишена. Он полтора десятка лет скрывался от полиции, которая искала его за убийство.

На 29-летнего конкурента мужчина напал в 2003 году в одном из кафе Дзержинского района. Он выстрелил в него несколько раз и сбежал. Личность убийцы вскоре установили, но он уже успел исчезнуть. Его искали много лет, хотя уголовное дело приостановили. Уже в этом году на очередной коллегии в СУ СК следователям наказали еще раз проверить адреса родственников предполагаемого преступника. На квартире родни в Краснооктябрьском районе его и арестовали. К этому беглец был готов. Все это время он боялся выходить на улицу, не мог никуда поехать, долгое время жил в области в весьма некомфортных условиях.

Мужчина в подробностях и мелочах описал, как происходило убийство 16 лет назад. Как он объяснил следователям, он расправился с бизнесменом, чтобы устранить конкурента. Оба держали точки на рынках. Но погибвший вел себя нагло и вызывающе. В отношении волгоградца возобновили уголовное дело за убийство. К тому же добавиться к нему и статья за использование заведомо подложного документа. Он периодически использовал паспорт на несуществующего человека.

ИСТОЧНИК KP.RU