2019-02-14T14:50:01+03:00
Общество

Из Волгограда запустят прямые авиарейсы в Крым

Полеты в Симферополь стартуют с 9 июня
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Кажется, что до лета еще далеко, но авиаперевозчики уже вовсю планируют полеты на сезон отпусков. И, например, компания «Нордавиа — региональные авиалинии» уже сообщила, что в июне 2019-го открывает сразу десять направлений из аэропорта Симферополя. В том числе будет и прямой рейс из Волгограда. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе крымского аэропорта.

К выполнению рейсов по маршруту Волгоград-Симферополь авиакомпания приступит с 9 июня.

Перелеты будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Вылет - в 19.30 из Волгограда, прибытие в Симферополь - в 20.20. Как видите, всего 1 час 50 минут и вы в Крыму.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing — 737, рассчитанных на перевозку пассажиров в комфортном салоне экономического класса. Соответственно и цена за перелет не велика - от 4875 рублей. Для сравнения, с пересадкой в Москве такая поездка обходится в два раза дороже.

- Забронировать билеты на данное направление вы можете уже сегодня, - уточняют в авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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