2019-02-14T13:20:02+03:00
Происшествия

В Астрахани три мужика провалились под лед, когда прятались с водкой от жен

Мужчинам помогли добраться до берега очевидцы и спасатели
Екатерина МАЛИНИНА
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Поход на реку закончился подводным плаваньем.Поход на реку закончился подводным плаваньем.Фото: Сергей КУРОЧКИН
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Непростой это праздник – день святого Валентина. Сплошной стресс, особенно для мужчин. Трое друзей, проживающих в Приволжском районе Астрахани, решили снять напряжение традиционным русским способом – водкой. Но вот только дома трезвых супругов сторожили жены. Даже на рыбалку не отпустили: «знаем, чем вы там занимаетесь». Они смогли уйти только под предлогом срочных дел. Собраться решили возле реки: там, где благоверные точно проходить не будут. Зарядились еще на берегу. А когда градус повысился, отправились на лед, хотя ерик Казачий весьма коварный: полыньи под тонким льдом, протоки. И все трое правилились.

Бултыхающихся в ледяной воде людей заметил очевидец. Мужчина решил, что тонет ребенок. Ведь неподалеку были салазки, в которых астраханцы как раз и хранили все ценное: выпивку и закуску.

- Первоначально было сообщение о тонущем ребенке на ерике Казачий. Но оказалось, что тонули трое мужчин. Когда их вытащили на берег, они даже «спасибо» были сказать не в состоянии – сильно пьяны, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель Центральной спасательной станции ГКУ «Волгоспас» Виктор Заплавнов.

Скорее всего, 14 февраля у горе-пловцов теперь пройдет на казарменном положении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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