2019-02-14T12:57:22+03:00
Общество

Волгоградцу грозит два года за срубленные дубы

Он спилил их из-за отбрасываемой ими тени
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Санкции статьи предусматривают 2 года лишения свободы.Санкции статьи предусматривают 2 года лишения свободы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

В Волгоградской области все деревья наперечет и уничтожение хотя бы одного из них влечет за собой строгое наказание. Под угрозой тюрьмы оказался пенсионер. Ему грозит до двух лет лишения свободы

60-летний житель Клетского района имеет в своем хозяйстве скотину. Мужчина для животных ежегодно заготавливал сено на участке земли, который выделили как раз под покос. Но часть территории загораживала небольшая дубовая роща. Девять молодых исполинов отбрасывали тень, которая не давала расти траве. И пожилой волгоградец решился вырубить небольшой лесок.

Пеньки нашли сотрудники лесничества 1 февраля. Они стали искать дровосека и вышли на пенсионера. Ущерб природе составил 50 тысяч рублей.

В отношении жителя Клетского района возбудили уголовное дело за незаконную рубку. По этой статье мужчине грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде убийцу бизнесмена арестовали через 16 лет после преступления
Из Волгограда запустят прямые авиарейсы в Крым
В Астрахани три мужика провалились под лед, когда прятались с водкой от жен
Яма на яме: комиссия проверяет временный ремонт волгоградских дорог
Гомосексуальный праздник: половина волгоградцев не признают 14 февраля
Лед и метель: на волгоградские трассы вывели дополнительную технику
Житель Брянска получил шесть лет за интимную переписку с 11-летней школьницей из Волгограда
Пять миллионов саженцев высадят в этом году в волгоградских лесах
В Волгограде квартирант убил пожилую хозяйку табуретом, вывез тело в овраг и пытался сжечь
Пропавшая камышинская девочка «пряталась» от родных у новой подруги
Волгоградец при своих детях украл из камеры хранения чужую сумку
Волгоградцы в два раза реже стали болеть сифилисом