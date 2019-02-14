Волгоградцу грозит два года за срубленные дубы

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-14T12:57:22+03:00

Он спилил их из-за отбрасываемой ими тени

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В Волгоградской области все деревья наперечет и уничтожение хотя бы одного из них влечет за собой строгое наказание. Под угрозой тюрьмы оказался пенсионер. Ему грозит до двух лет лишения свободы

60-летний житель Клетского района имеет в своем хозяйстве скотину. Мужчина для животных ежегодно заготавливал сено на участке земли, который выделили как раз под покос. Но часть территории загораживала небольшая дубовая роща. Девять молодых исполинов отбрасывали тень, которая не давала расти траве. И пожилой волгоградец решился вырубить небольшой лесок.

Пеньки нашли сотрудники лесничества 1 февраля. Они стали искать дровосека и вышли на пенсионера. Ущерб природе составил 50 тысяч рублей.

В отношении жителя Клетского района возбудили уголовное дело за незаконную рубку. По этой статье мужчине грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU