Яма на яме: комиссия проверяет временный ремонт волгоградских дорог

СЕГОДНЯ 12:51 2019-02-14T14:21:14+03:00

К концу зимы многие отремонтированные в прошлом году трассы снова «убитые»

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По уже сложившейся традиции к концу зимы многие волгоградские дороги тают вместе со снегом. Автомобилисты давно перестали удивляться этой тенденции, а вот власти всерьез и заранее взялись решать проблему. Сегодня, 14 февраля, специальная комиссия из депутатов гордумы выехала на самые «убитые» участки дорог, чтобы лично проконтролировать временный ямочный ремонт.

В департаменте дорожноого хозяйства и транспорта города-героя говорят о принципиально новом подходе к ремонту магистралей, который заключается в комплексном восстановлении полотна в два слоя, в том числе щебеночно-мастичного асфальтобетона. Но сейчас погода не позволяет заняться капитальным ремонтом. На такую работу никто не даст гарантии.

Так что сейчас дорожники заделывают самые большие ямы, которые могут создать аварийную ситуацию. Более качественно дороги будут ремонтировать, когда в Волгограде установится теплая и сухая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU