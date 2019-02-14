2019-02-14T12:13:09+03:00
Общество

Гомосексуальный праздник: половина волгоградцев не признают 14 февраля

Но многие готовят в подарок любимым цветы и помаду
Екатерина МАЛИНИНА
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Среди самых частых подарков - цветы.Среди самых частых подарков - цветы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Хотя в кино почти не осталось мест, а забронировать столик в хорошем кафе уже сложно, не все волгоградцы отмечают 14 февраля. Как выяснил в результате опроса сайт бесплатных объявлений «Авито», 56 процентов жителей Волгоградской области не считают этот день праздником. Самый частый ответ о причинах: нетрадиционный, бусурманский день. Также многие считают, что это только на руку маректологов, которые нагло пытаются заработать на влюбленных. Среди популярных ответов также: «нет денег», «не тот возраст» и гомосексуальная подоплека дня святого Валентина, который, по слухам, соединял как раз однополые пары.

Правда, многие все же планируют поздравить свои вторые половинки. 70 процентов сделают это дома, 15 процентов волгоградцев собираются в кафе, 14 готовят для любимых оригинальное свидание. Чуть меньше купили билеты в кино. И только 2 процента готовы на романтическую поездку за границу. Среди подарков самым популярным остается букет цветов, косметика, парфюмерия. И тратиться особо мужчины и женщины не собираются. Среди самых частых ответов у женщин «я сама как подарок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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