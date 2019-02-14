Лед и метель: на волгоградские трассы вывели дополнительную технику

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-14T12:43:27+03:00

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Календарная зима вроде подходит к концу, но в Волгоградской области она бушует сильнее прежнего. На дорогах ситуацию осложняют низовые метели и ледяной дождь. Из-за этого пришлось на треть увеличить число спецмашин на трассах. Сегодня ночью и утром на расчистке и обработке работали 277 единиц техники. Было израсходовано 2366 тонн противогололедных реагентов.

Самая сложная сейчас ситуация в Новоаннинском, Новониколаевском, Урюпинском районах, где после ледяного дождя дороги и тротуары превратились в сплошной каток. Туда бросили большую часть техники. В Жирновском, Еланском, Быковском районах и городе Михайловке плохая видимость на дорогах из-за низовой метели.

Параллельно с техникой региональных ведомств на расчистке и посыпке трасс работали спецмашины ФКУ Упрдор Москва – Волгоград. По данным этого предприятия, на волгоградских дорогах сейчас задействована 51 спецмашина, отсыпаны 1085 тонн противогололедных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU