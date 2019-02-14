Житель Брянска получил шесть лет за интимную переписку с 11-летней школьницей из Волгограда

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-14T11:40:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске вынесли приговор 25-летнему местному жителю. Его признали виновным в развратных действиях без применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Жертвой стала школьница из Волгограда.

С брянцем пятиклассница познакомилась по интернету. Правда, представился ей мужчина 15-летним подростком, а она ему – 13-летней девушкой. Сначала разговор был нейтральным. Но постепенно собеседник стал разговаривать на более интимные темы: «ты же уже взрослая, давай и общаться, как взрослые». Заигрывания переросли в сообщения о сексе. В какой-то момент «парень» потребовал от школьницы голых фоток. А когда та отказалась, пригрозил, что опубликует их чат на всеобщее обозрение. Девочка испугалась и стала слать ему снимке в стиле ню.

Ненормальное для 11 –летней девочки общение прекратила мама ребенка. Она стала замечать, что дочка в последнее время странно себя ведет. Сидит по ночам с телефоном. Когда пятиклассница оставила телефон на зарядке, мать заглянула в него и попала как раз на «переписку». Через десять минут девочка уже давала объяснения матери. Женщина написала заявление в полицию.

«Подростка» поймали. У него оказалось сразу несколько акаунтов в соцсетях. Свою вину он категорически не признают. Молодой человек уверяет, что его взломали хакеры, и он не имеет отношения к совращению школьницы. Кстати ,парень живет с мамой, семьи у него пока нет. До этого ни разу не был судим.

Ггосударственный обвинителей прокуратуры Брянской области Татьяна Анисова просила у суда семь лет лишения свободы. Брянцу дали шесть лент колонии.

Кстати, возможно, жертвой парня были еще несколько несовершеннолетних девочек. Расследование уголовного дела по ним еще продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU