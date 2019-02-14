2019-02-14T11:08:42+03:00
Общество

Пять миллионов саженцев высадят в этом году в волгоградских лесах

В районах появятся дубовые рощи и сосновые боры
Екатерина МАЛИНИНА
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Леса в Волгоградской области - искусственные.Леса в Волгоградской области - искусственные.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА
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Большая часть Волгоградской области находится в степной зоне. Большинство лесов и рощ в регионе - искусственные. К сожалению, их уничтожают пожары, насекомые вредители. Восстанавливать зеленые зоны долго и дорого. Но власти каждый год выделяют деньги для новых посадок. В прошлом году высадили более 4,6 сеянцев сосны, акации и ясеня. В этом году обещают чуть побольше: пять миллионов, два из которых хвойные породы. Общая площадь посадок - 1250 гектаров. Причем в планах создание и новых дубовых рощ.

Кстати, как рассказали «КП-Волгоград» в Облкомприроде, часть семян, из которых потом выращивают саженцы, собирают на территории Волгоградской области. Например, сосну. В питомниках региона к 2021 году необходимо произвести 6,5 миллионов сеянцев.

Но выращенные и посаженные леса нужно еще и сохранить. Это зависит и от сотрудников лесничеств и от самих волгоградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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