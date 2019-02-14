В Волгограде квартирант убил пожилую хозяйку табуретом, вывез тело в овраг и пытался сжечь

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-14T11:00:04+03:00

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Эта жуткая история произошла в Кировском районе Волгограда. Днем 13 февраля случайные прохожие увидели тело женщины в овраге неподалеку от садоводческого товарищества «Восход». На голове зияли кровавые раны пробитого черепа, а на теле - ожоги. Пенсионерку явно пытались сжечь, чтобы замести следы. Но убийц нашли.

Следователям, прибывшим на место ЧП, понадобилось всего несколько часов, чтобы определить личность погибшей. 68-летняя пенсионерка проживала в этом же Кировском районе. Также стало известно, что она сдавала комнату квартиранту. И отношения с 26-летним парнем у нее сразу не заладились.

Когда следователи наведались в квартиру пенсионерки, у них не осталось сомнений в том, что убили женщину именно квартирант и его 32-летняя сожительница. И сделали они это прямо в квартире, а уже потом вывезли тело в овраг и попытались сжечь.

- Уже известно, что мужчина неоднократно поднимал руку на пожилую хозяйку. Причем в приступах агрессии он бил ее всем, что попадало под руку. Так, следы крови, принадлежащей, вероятнее всего, потерпевшей, обнаружили на кухонной табуретке, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

По факту убийства следователи уже завели уголовное дело. Сейчас выясняют мотивы расправы. Подозреваемых уже допросили. 26-летний мужчина уже признал свою вину. Причем рассказал, что убийство произошло еще неделю назад. А вот сожительница парня пока отрицает свою причастность к преступлению. Она вообще отказывается разговаривать со следователями.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU