Пропавшая камышинская девочка «пряталась» от родных у новой подруги

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-14T10:36:04+03:00

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В Камышине нашли пропавшую 10-летнюю девочку. Полицейские нашли ее на другом конце города у незнакомой девочки.

Ребенок 13 февраля поссорился с мамой. Женщина живет в общежитии, и отношения с дочерью в последнее время разладились. После конфликта девочка отправилась гулять на горку, где она познакомилась с новой компанией сверстниц. Они катались несколько часов, а когда пришло время идти домой, она напросилась в гости к одной из девчонок.

Родители новой знакомой согласились оставить у себя чужого ребенка. Та заверила, что мама на работе и ей страшно оставаться дома одной. Но утром новость о пропавшей школьнице разнеслась по всему камышину. Ребенка искали и волонтеры и полицейские. Узнали о потеряшке и те, кто ее приютил и сообщили в полицию.

Девочке предстоит серьезный разговор с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних и со своими родными.

ИСТОЧНИК KP.RU