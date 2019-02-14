Волгоградец при своих детях украл из камеры хранения чужую сумку

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-14T10:13:35+03:00

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В полицию с заявлением о краже пришла волгоградка. Женщина пожаловалась, что пока она ходила по супермаркету, из камеры хранения украли ее спортивную сумку, где были вещи.

Сотрудники полиции изучили запись с камер видеонаблюдения. И на них видно момент, когда совершалась кража. Мужчина лет 45-50 в темной зимней одежде идет сначала с семьей по магазину: рядом с ним жена и двое детей: мальчик и девочка. Затем он вместе с малышней стоит около камер хранения, озирается по сторонам. Через какое-то время мужчина вскрывает чужую ячейку и уносит спортивную сумку. Дети следуют за ним.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/691802" frameborder="0"></iframe> Волгоградец с детьми украл сумку.

Полиция просит содействия в раскрытии преступления. Возможно, кто-то узнал вора. Их просят позвонить по телефонам отдела полиции Советского района 46-51-15, 93-76-26 либо 02.

Кстати, именно благодаря внимательным волгоградцам задержали вора, который на прошлой неделе украл барсетку в одном из гипермаркетов Советского района. Его опознали волгоградцы и сообщили в полицию. Мужчина во всем сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU