2019-02-14T10:13:35+03:00
Происшествия

Волгоградец при своих детях украл из камеры хранения чужую сумку

Полицейские просят помочь в розыске вора
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Присутствие детей вора не смутило.Присутствие детей вора не смутило.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В полицию с заявлением о краже пришла волгоградка. Женщина пожаловалась, что пока она ходила по супермаркету, из камеры хранения украли ее спортивную сумку, где были вещи.

Сотрудники полиции изучили запись с камер видеонаблюдения. И на них видно момент, когда совершалась кража. Мужчина лет 45-50 в темной зимней одежде идет сначала с семьей по магазину: рядом с ним жена и двое детей: мальчик и девочка. Затем он вместе с малышней стоит около камер хранения, озирается по сторонам. Через какое-то время мужчина вскрывает чужую ячейку и уносит спортивную сумку. Дети следуют за ним.

Волгоградец с детьми украл сумку.

Полиция просит содействия в раскрытии преступления. Возможно, кто-то узнал вора. Их просят позвонить по телефонам отдела полиции Советского района 46-51-15, 93-76-26 либо 02.

Кстати, именно благодаря внимательным волгоградцам задержали вора, который на прошлой неделе украл барсетку в одном из гипермаркетов Советского района. Его опознали волгоградцы и сообщили в полицию. Мужчина во всем сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде убийцу бизнесмена арестовали через 16 лет после преступления
Из Волгограда запустят прямые авиарейсы в Крым
В Астрахани три мужика провалились под лед, когда прятались с водкой от жен
Волгоградцу грозит два года за срубленные дубы
Яма на яме: комиссия проверяет временный ремонт волгоградских дорог
Гомосексуальный праздник: половина волгоградцев не признают 14 февраля
Лед и метель: на волгоградские трассы вывели дополнительную технику
Житель Брянска получил шесть лет за интимную переписку с 11-летней школьницей из Волгограда
Пять миллионов саженцев высадят в этом году в волгоградских лесах
В Волгограде квартирант убил пожилую хозяйку табуретом, вывез тело в овраг и пытался сжечь
Пропавшая камышинская девочка «пряталась» от родных у новой подруги
Волгоградцы в два раза реже стали болеть сифилисом