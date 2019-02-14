Волгоградцы в два раза реже стали болеть сифилисом

СЕГОДНЯ 09:54 2019-02-14T11:05:43+03:00

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Волгоградские статистики продолжают радовать своими данными за 2018 год. К 14 февраля, Дню всех влюбленных, они выдали статистику по инфекционным и паразитарным болезням. И многие цифры очень обнадеживают, особенно тех, кто ищет свою любовь. В прошлом году почти в два раза снизилось количество тех, кто болеет сифилисом. Кстати, это болезнь передается не только в постели, но и в быту. Гонококковой инфекцией стали болеет на 30 процентов меньше. Особенно заметна положительная динамика в профилактике острого гепатита. Пациентов с таким диагнозом у докторов снизилось в 2,7 раз. Почти нет изменений в количестве обратившихся с острой инфекцией верхних дыхательных путей и с кишечной инфекцией.

Как отмечают специалисты Росстата с начала года чаще начали болеть гриппом, коклюшем, педикулезом и туберкулезом.

Кстати, самый простой и самый эффективный способ борьбы с любой инфекцией – мытые руки.

ИСТОЧНИК KP.RU