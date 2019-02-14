Романтический ужин и вечер с «Квартетом И»: волгоградцы собираются отметить День влюбленных в кино

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-14T09:54:23+03:00

На премьеры 14 февраля уже раскупили много билетов, а в некоторых ресторанах забронированы все столики

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Ежегодно в этот день, 14 февраля, миллионы пар по всему миру отмечают День всех влюбленных и пытаются устроить какой-то сюрприз для своей половинки. В Волгограде афиша мероприятий хоть и богата на события, но выставки, концерты и мероприятия в библиотеках вряд ли то, о чем мечтают влюбленные. Поэтому выбирают из привычного набора: ужин в ресторане, поход в кино или на каток.

Кино, видимо, самый популярный вариант, потому что уже утром 14 февраля на две романтичные премьеры февраля раскуплена уже почти половина мест в кинозалах. Судя по продажам билетов, сегодня многие отправятся смотреть новый фильм от легендарного «Квартета И» - картину «Громкая связь». Это не продолжение фильма «О чем говорят мужчины», но мужчины — Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин — в этом фильме будут говорить много. Это ремейк итальянской картины «Идеальные незнакомцы», получившей широкую популярность по всему миру пару лет назад. По словам кинокритиков, фильм отличный, только смотреть его со своей второй половинкой – не самая лучшая идея. Ну или придется ее потом убеждать, что вы, конечно, не такой, у вас всё по-другому.

Еще одна премьера, на которую волгоградцы активно покупают билеты, «Семь ужинов». Она не похожа на извечный капустник «Камеди клаба», а в главных ролях - новые симпатичные лица (и весьма красивые тела «русского Геракла» Романа Курцына и «русской Венеры» Полины Максимовой). Жаль, что среди семи ужинов «голый» лишь один.

Кстати, романтический ужин – второй популярный способ отметить 14 февраля. Уже в среду в самых популярных ресторанах города нам сказали, что столики на вечер четверга либо уже все забронированы, либо их осталось очень мало. Многие позаботились об этом за неделю.

Если вы совсем не знаете, куда пойти, читайте нашу афишу на День влюбленных.

Так же можно отметить праздник на катке или на горке – парк-клуб «Бобры» объявил акцию для влюбленных пар.

ИСТОЧНИК KP.RU