2019-02-14T09:41:49+03:00
Происшествия

В Волжском 19-летний лихач на «шестерке» сбил женщину на тротуаре

Его машину занесло за пределы дороги
Екатерина МАЛИНИНА
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Девочка от госпитализации отказалась.Девочка от госпитализации отказалась.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария произошла около 11 часов дня на улице Паромная в Волжском. 19-летний парень на «шестерке» гнал по дороге. Возле дома №3 после резкого торможения машину начало заносит. Вазовское авто вынесло за территорию проезжей части. В это время в двух метрах от дороги стояла 38-летняя женщина. Легковушка ее сбила. Водитель вызвал «скорую» и полицию. Медики доставили пешехода в больницу с многочисленными травмами. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства наезда.

Еще один сбитый пешеход - в Центральном районе. Под колеса «Шкоды Октавия» попала 14-летний подросток. Школьница перебегала улицу Голубинскую вдалеке от пешеходного перехода. 48-летний водитель постарался затормозить, но девочку все равно «зацепило». Приехавшая «скорая» предложила госпитализировать ребенка, но она отказалась. Ей оказали первую помощь на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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