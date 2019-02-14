2019-02-14T09:04:26+03:00
Происшествия

В Камышине ищут пропавшую десятилетнюю девочку

Варвара Андреева до этого ни разу не пропадал
Екатерина МАЛИНИНА
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Девочка до этого ни разу не уходила из дома. Фото: ОВД по Камышинскому районуДевочка до этого ни разу не уходила из дома. Фото: ОВД по Камышинскому району
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В Камышине десятки полицейских и волонтеров ищут десятилетнюю Варвару Андрееву. 13 февраля девочка после уроков вернулась домой, а около трех часов дня отправилась гулять. Но домой школьница так и не пришла. Сначала родители обзвонили родственников, одноклассников дочки, но никто не видел ее после школы. Тогда около девяти часов вечера родные обратились в полицию.

На девочке была серая шапка с двумя помпонами, длинная темно-синяя куртка, с бежевой вставкой снизу, джинсы или лосины синего цвета и замшевые сапоги. Рост около 130 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы ниже плеч, глаза темно-серые

Родные вместе с добровольцами осматривают близлежащие к дому территории, силовики ищут по всему городу. Как рассказали «КП-Волгоград», до этого Варвара ни разу не уходила из дома и не сбегала.

Всем, кто знает, где находится Варвара, просьба позвонить в полицию по телефонам (84457) 4-75-25, 2-09-00 или на "02".

ИСТОЧНИК KP.RU

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