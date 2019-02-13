Ватерполистов «Спартака-Волгоград» за драку в матче с «Синтезом» наказали штрафом и поражением

13 Февр. 22:36 2019-02-13T22:37:45+03:00

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Спортивно-техническая комиссия Федерации водного поло России (ФВПР) наказала ватерполистов «Спартак-Волгоград» и казанского «Синтеза» за драку, которую игроки устроили во время матча. Обеим командам в итоге засчитали техническое поражение со счетом 0:5.

Напомним, инцидент произошел 10 февраля в казанском бассейне «Оргсинтез» в Казани во время матча 11-го тура чемпионата России. За 4 минуты 7 секунд до конца игры при счете 9:6 в пользу «Спартака» арбитры вынуждены были остановить матч, так как между соперниками разгорелась массовая драка.

Как сообщает ФВПР, обе команды за это были оштрафованы на 300 тысяч рублей. Но и это еще не все. По шесть игроков в каждой команде дисквалифицировали. Так, ватерполисты «Спартака» Михаил Рудай, Павел Халтурин и Василий Еськов оштрафованы каждый на 10 тысяч рублей и дисквалифицированы на три матча. Кроме того, Рудай и еще три волгоградских игрока наказаны условной дисквалификацией до конца сезона. Такие же меры приняты и к казанским ватерполистам, которые участвовали в драке.

И это, по словам президента ФВПР Алексея Власенко, еще очень мягкое наказание.

- Я настаивал на более жестких условиях, чтоб такое впредь не повторилось, но все члены комиссии высказали свое мнение и приняли более мягкое решение, - цитирует ТАСС Власенко.

Отметим, что «Спартак-Волгоград» к 11-му туру Чемпионата занимал вторую позицию среди команд Суперлиги, уступая по очкам только московскому «Динамо». Казанский «Синтез» шел третьим.

ДРАКА.ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА: Синтез - Спартак-Волгоград.

ИСТОЧНИК KP.RU