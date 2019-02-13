2019-02-13T21:43:21+03:00
Общество

Волжане соберут фото фронтовиков для дороги памяти к храму Вооруженных сил РФ

Планируют, что вокруг Собора выложат мозаику из 33 миллионов фотографий участников ВОВ
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Всего планируют собрать по стране 33 миллиона фотографий участников той войны.Всего планируют собрать по стране 33 миллиона фотографий участников той войны.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Волжский присоединился к всероссийской акции, в рамках которой собирают фотографии участников Великой Отечественной войны. Эти фото людей, подаривших нам мирное небо, войдут в галерею под названием «Дорога памяти», которая протянется к главному храму Вооружённых сил РФ.

Уникальный Собор Воскресения Христова строят в подмосковном парке «Патриот». Он будет вздыматься к небу на высоту 95 метров, а вместимость его по плану - 6 тысяч человек. По периметру комплекса будет проходить галерея «Дорога памяти», посвящённая истории Великой Отечественной войны.

- Фотографии фронтовиков представят в мозаичных картинах и информационных терминалах. По фамилии, году рождения и призыва, а также по другой информации посетители галереи смогут найти фотографии и исторические справки об участниках войны, - рассказывают в Минобороне.

Храм намерены открыть к 75-летию со Дня Победы - к 2020 году. К этому моменту планируют собрать 33 миллиона фотографий для «Дороги памяти». Для этого и запустили такую всероссийскую акцию

В Волжском фотографии от горожан принимаются в городском военкомате. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 58-05-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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