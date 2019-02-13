Волгоградцы стали чаще болеть педикулезом и туберкулезом

13 Февр. 21:04 2019-02-13T21:05:01+03:00

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Обычно зимой отмечается рост инфекционных заболеваний. Но в основном это связано с эпидемиями гриппа и массовыми простудами, что характерно в холодное время года. Но этот январь в Волгоградской области показал совсем иную картину. Так, по данным Волгоградстата в этом месяце уровень заболеваемости населения по ряду инфекционных и паразитарных болезней наоборот снизился. Но надо сделать упор на словосочетании «по ряду», так как меньше стали волгоградцы болеть, например, острыми гепатитами (число заразившихся снизилось в 2,7 раза). Меньше в январе заболели сифилисом (снижение в 1,9 раза), гонококковой инфекцией (на 30%) и инфекциями верхних дыхательных путей (на 1,1%).

Что же касается характерного для зимы гриппа, то число заразившихся растет день ото дня. Напомним, что на сегодняшний день - к 13 февраля - в Волгоградской области на карантин по гриппу уже закрыли 13 школ, еще в 63-х на вынужденные каникулы ушли отдельные классы.

Но грипп - это сезонное явление. А вот, что действительно беспокоит: в регионе с начала года выросло число детей с педикулезом. Среди взрослого населения же стало больше заразившихся туберкулезом.

- В целом на детей и подростков в возрасте до 17 лет приходилось 76,2% всех зарегистрированных в январе заболеваний инфекционными и паразитарными болезнями, - уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU