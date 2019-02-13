2019-02-13T19:52:51+03:00
Общество

На кладбищах Волгограда появятся родовые захоронения

Разрешат резервировать места для семейных могил
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцы смогут резервировать участки под семейные захоронения.Волгоградцы смогут резервировать участки под семейные захоронения.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Споры вокруг правил захоронений в Волгограде длятся уже не первый год. У похоронных бюро на этот счет свое видение, у ведомств свое. Сегодня по этому поводу опять разгорелась жаркая дискуссия в горсовете. Предметом обсуждений с участием депутатов, представителей профильных структур мэрии, КСП и прокуратуры стал проект решения и таблица поправок в Правила захоронения. В итоге все-таки депутаты комитета гордумы по экологии и благоустройству утвердили этот проект.

Что изменится? В частности, в документе появится пункт, предусматривающий возможность предоставления мест для создания семейных захоронений, и резервирования мест под родовые захоронения.

Сколько будут стоить подобные участки, пока не уточняют. Но, например, в Астрахани такое захоронение на 18 мест продавали недавно за 2,5 миллиона рублей.

- Изменения коснутся и разделов, касающихся основных понятий и терминов, организации похоронного обслуживания, оборудования мест погребения и их благоустройства, надмогильных сооружений. К проекту решения сформирована таблица поправок, - уточняют в пресс-службе гордумы.

Теперь проект вынесут на ближайшее заседание депутатов гордумы, которое пройдет 20 февраля. Там и примут окончательное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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