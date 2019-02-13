Волгоградец не заплатил налоги и не поехал в Армению

13 Февр. 18:50 2019-02-13T18:50:17+03:00

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Вот не зря в рекламе твердят: «Заплати налоги и спи спокойно!» Вот, один волгоградец не заплатил, и не смог вовремя улететь к родственникам. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном управлении ФССП, на жителя Октябрьского района Волгоградской области было заведено исполнительное производство за то, что он накопил задолженность по налогам. Причем не на маленькую - на сумму свыше 170 тысяч рублей. Судебные приставы, как дает им право закон, чтобы принудить должника к оплате, ограничили ему право выезда за пределы России. И метод оказался действенным.

Мужчина как раз решил слетать к родственникам в Армению. Купил билеты, и вдруг обнаружил, что путь за границу ему закрыт. Уже на следующий же день мужчина пришел к приставу и заявил, что хочет погасить весь долг и исполнительный сбор в полном объеме.

Как только волгоградец принес квитанцию об оплате, пристав тут же закрыл исполпроизводство, и мужчина смог полететь в Армению.

- Чтобы с вами подобное не повторилось, при оформлении загранпаспорта, при покупке билетов на самолет и путевки за границу, настоятельно рекомендуем «вспомнить» о своих долгах и погасить всю имеющуюся задолженность, - напоминают в региональном УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU