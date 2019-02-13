На обновление волгоградского онкоцентра потратят более четырех миллиардов рублей

13 Февр. 17:59 2019-02-13T17:59:24+03:00

Из них 3,1 миллиард - деньги из госбюджета, и еще 1 миллиард вложит инвестор

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Правительство РФ выделило Волгоградской области 3,1 миллиарда рублей на модернизацию онкологического диспансера. За эти деньги в Волгограде построят новый лечебно-диагностический онкоцентр. Еще более 1 миллиарда в обновление обещает вложить частный инвестор - «ПЭТ-Технолоджи». Компания намерена открыть ПЭТ-центр (центр позитронно-эмиссионной диагностики с производством радиофармпрепаратов), где будут выявлять онкозаболевания на ранних стадиях.

Регион со своей стороны предоставляет под эти центры земельный участок площадью порядка восьми тысяч квадратных метров. Причем земля выделяется без торгов на особых условиях.

Кстати, подобная мера поддержки крупных инвесторов (которым предоставляют землю без торгов) позволила привлечь в Волгоградскую область за три года 220 миллиардов рублей на реализацию инвестпроектов. 34 инвестора воспользовались этим правом и получили на льготных условиях 109 участков земли. Зато они дали региону 7,6 тысячи новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU