2019-02-13T17:59:24+03:00
Общество

На обновление волгоградского онкоцентра потратят более четырех миллиардов рублей

Из них 3,1 миллиард - деньги из госбюджета, и еще 1 миллиард вложит инвестор
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

Правительство РФ выделило Волгоградской области 3,1 миллиарда рублей на модернизацию онкологического диспансера. За эти деньги в Волгограде построят новый лечебно-диагностический онкоцентр. Еще более 1 миллиарда в обновление обещает вложить частный инвестор - «ПЭТ-Технолоджи». Компания намерена открыть ПЭТ-центр (центр позитронно-эмиссионной диагностики с производством радиофармпрепаратов), где будут выявлять онкозаболевания на ранних стадиях.

Регион со своей стороны предоставляет под эти центры земельный участок площадью порядка восьми тысяч квадратных метров. Причем земля выделяется без торгов на особых условиях.

Кстати, подобная мера поддержки крупных инвесторов (которым предоставляют землю без торгов) позволила привлечь в Волгоградскую область за три года 220 миллиардов рублей на реализацию инвестпроектов. 34 инвестора воспользовались этим правом и получили на льготных условиях 109 участков земли. Зато они дали региону 7,6 тысячи новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ватерполистов «Спартака-Волгоград» за драку в матче с «Синтезом» наказали штрафом и поражением
Волжане соберут фото фронтовиков для дороги памяти к храму Вооруженных сил РФ
Волгоградцы стали чаще болеть педикулезом и туберкулезом
На кладбищах Волгограда появятся родовые захоронения
Волгоградец не заплатил налоги и не поехал в Армению
Ни павлина, ни попугая: как астраханцев обманули с райскими птичками
Мороз ремонту не помеха: в Городище в разгаре реконструкция аварийного моста
Находившегося в федеральном розыске волгоградца задержали в Подмосковье
После матча чемпионата мира по футболу астраханец поджег свой дом
14 тепловых пунктов автоматизировали в Волгограде
«Концессии водоснабжения» попали в ТОП-100 лучших инвестпроектов на Юге России
Столетие волгоградского комсомола отметят в марте
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге
Шахматный блиц-турнир пройдет в Волгограде
Бывший депутат, укравший у волгоградцев 4,5 миллиона рублей, снова пойдет под суд
Из-за карантина по гриппу итоговое устное собеседование по русскому языку перенесли на март