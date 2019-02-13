2019-02-13T17:30:02+03:00
Происшествия

Ни павлина, ни попугая: как астраханцев обманули с райскими птичками

Аферисты выманили у доверчивых астраханцев 13 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Астраханец так мечтал завести павлина, а получил лишь головную боль.Астраханец так мечтал завести павлина, а получил лишь головную боль.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА
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Каждый день в астраханскую полицию поступают заявления от обманутых аферистами людей. Число доверчивых покупателей просто не иссякает. Вот еще двое попались на удочки мошенников, причем оба мечтали о райских птичках. Правда, о разных.

Одна жительница Казахстана решила купить ребенку попугая. Не живого, а интерактивную игрушку. Нашла объявление в сети о продаже говорящей птички, написала. Но оказалось, что продавец живет в Питере. Чтобы быстрее оформить сделку, казашка попросила родственницу из Астрахани перевести сумму покупателю, и получить посылку. Бросила ей деньги - 3,5 тысяч рублей, но попугая так и не получила. Обманули женщин.

Второй астраханец мечтал о другой птичке - павлине. Решил завести «красавца» на своем подворье. Также нашел объявление о продаже на сайте. Продавец из Москвы запросил за птичку 50 тысяч рублей, и 10 тысяч - предоплаты. Астраханец перевел аванс и стал ждать. Не дождался.

- Теперь мужчина сможет наслаждаться павлином только виртуально, - иронизируют в ГУ МВД по Астраханской области. Но уточняют, что по фактам хищения денег завели уголовные дела. Аферистов ищут.

Но полицейские еще раз обращаются к астраханцам: не поддавайтесь на уловки мошенников, будьте внимательны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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