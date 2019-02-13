2019-02-13T16:59:41+03:00
Общество

Мороз ремонту не помеха: в Городище в разгаре реконструкция аварийного моста

Подрядчик приступил к укреплению несущих конструкций
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Когда власти региона пообещали к маю 2019 года полностью обновить аварийный мост в рабочем поселке Городище, местные жители верили с трудом. Но, несмотря на холода, ремонтные работы идут ведутся очень активно. И на данный момент уже на 50% готовы новые пролеты и мостовой переход. Сейчас подрядчик приступил к самому ответственному этапу - укреплению несущих конструкций.

- Жители могут не переживать: современные технологии позволяют выполнять подобные работы даже в морозы, - успокаивают в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Строители уже разобрали конструкции моста, перенесли все коммуникации, провели пескоструйную чистку опор, заменили резиновые опорные части и подферменники. Теперь идет капремонт крайних и промежуточных опор, выполняют сопряжение между ними.

После того, как закончат эти работы, перейдут к обустройству лестничных сходов и замене ограждения пешеходной части.

Напомним, этот мост не ремонтировался более 50 лет и в 2017 году движение по нему закрыли из-за аварийного состояния. Год искали деньги, а оценили ремонт моста в 33 миллиона рублей. И только к осени 2018-го нашли средства и подрядчика. По контракту обновленные мост должны сдать к маю 2019-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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