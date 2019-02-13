Находившегося в федеральном розыске волгоградца задержали в Подмосковье

13 Февр. 16:30 2019-02-13T16:30:16+03:00

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Житель Городищенского района Волгоградской области больше года скрывался от правосудия. В конце 2017 года 33-летнего мужчину дважды задержали за езду в пьяном виде. Назначили дату суда. Но на заседание обвиняемый не явился. И вообще решил покинуть пределы региона. Как оказалось, он обосновался в Подмосковье и все это время перебивался случайными заработками. На нормальную работу мужчина устроиться не мог. Ведь в январе 2018 года ему заочно избрали мерой пресечения заключение под стражу и объявили в федеральный розыск. Накануне скрывавшегося от суда волгоградца задержали оперативники в Московской области. Так что суда и наказания за пьяную езду ему не удастся избежать.

- Мужчину этапируют в Волгоград для привлечения к уголовной ответственности, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU