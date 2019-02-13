2019-02-13T16:25:54+03:00
Происшествия

После матча чемпионата мира по футболу астраханец поджег свой дом

Пиромана осудили на два года
Екатерина МАЛИНИНА
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От дома, как и от семейной жизни, осталось одно пепелище.От дома, как и от семейной жизни, осталось одно пепелище.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Многие мужские хобби нравятся женщинам, но большинство из них не нравятся женам. В Астрахани увлечение мужа футболом привело к пожару и реальному сроку.

1 июля 2018 года состоялись сразу два матча чемпионата мира по футболу. Россия играла с Испанией и Дания с Хорватией. Житель Харабали после победы нашей команды устроил большой праздник для себя любимого. Отмечание затянулось за полночь. Когда со смены вдруг вернулась молодая жена, то застала весьма неприятную для нее картину: муж орал "оле-оле", разносившееся эхом в многочисленных пустых бутылках на полу. Женщина прокляла и мужа и самое главное – футбол. Сначала мужик извиняюще мычал. Но после фразы "Видела я твоего Дзюбу знаешь где?" не стерпел. Супруги поссорились. В итоге астраханка выгнала футбольного фаната из дома на улицу вместе с вещами.

Но разгоряченный игрой и алкоголем мужчина взял в гараже канистру с бензином, облил им самое святое в доме - супружеское ложе, и поджег. Пламя быстро перекинулось на весь дом. Сгорело все, что было нажито непосильным трудом не столько пироманом, сколько его тещей и шурином.

Полицейские посчитали ущерб – 625 тысяч рублей. Чудо, что в большом пожаре никто не пострадал. Астраханцу, который до этого уже был дважды судим, вынесли приговор. Футбол он увидит теперь только через два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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