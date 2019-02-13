14 тепловых пунктов автоматизировали в Волгограде

13 Февр. 15:59 2019-02-13T15:59:16+03:00

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Центральные тепловые пункты (ЦТП) - это «посредники» между котельными и потребителями и важное звено системе централизованного отопления города. В них регулируют температуру воды, которая заполняет батареи в жилых домах и социальных объектах. Но многие из них в Волгограде дано устарели, как морально, так и физически. По инвестпрограмме 2018 года компания «Концессии теплоснабжения» реконструировала 14 городских ЦТП. В пяти из них заменили электрику, еще в девяти появилась автоматизированная система управления, которая регулирует температуру и давление горячей воды. Также в тепловых пунктах установили новые насосы и теплообменники.

- Автоматизация ЦТП дает возможность дистанционно контролировать работу оборудования и повысить эффективность работы, - отмечают в компании.

В 2019 году обновление городских котельных и центральных тепловых пунктов продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU