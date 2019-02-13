2019-02-13T15:50:37+03:00
Общество

«Концессии водоснабжения» попали в ТОП-100 лучших инвестпроектов на Юге России

Компания уже вложила в волгоградское коммунальное хозяйство 6,28 миллиарда рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот уже двенадцатый год аналитический центр «Эксперт Юг» проводит исследование, посвященное крупнейшим компаниям, работающим на Юге России. Оценивают инвестиционные проекты и их вклад в экономику региона. В этом году в ТОП-100 попали и несколько волгоградских инвесторов, в том числе и компания «Концессии водоснабжения». Она заняла почетное 11-е место в рейтинге.

Напомним, что компания планирует за 29 вложить в модернизацию систем городского водоснабжения и водоотведения примерно 58,2 миллиарда рублей. И уже - за прошедшие три года (с 2015 по 2018-й) инвестировала в волгоградские сети 6,28 миллиарда рублей. Причем, компания не просто меняет старые водопроводы на новые, а уже построила новый канализационный коллектор «Разгуляевский» и ряд локальных очистных сооружений, благодаря чему полностью закрыли проблему сброса неочищенных канализационных стоков в землю. «Концессии водоснабжения» уже обновили 200 километров сетей, модернизировали лаборатории и технопарк. И работа продолжается.

К слову, в ТОП-100 инвесткомпаний Юга России также попали кластер химической промышленности, который планируют организовать на площадке бывшего «Химпрома», а также Гремяченский ГОК, комплексная замена гидротурбин и гидроагрегатов на Волжской ГЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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