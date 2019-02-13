Столетие волгоградского комсомола отметят в марте

13 Февр. 15:11 2019-02-13T15:11:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале марта 2019 года волгоградскому комсомолу исполнится сто лет. Отмечать юбилейную дату начнут уже с середины февраля. В программе праздника - концерты, выставки, викторины для школьников, спортивные праздники и встречи юных волгоградцев с разными поколениями комсомольцев. Пройдут мероприятия в молодежных центрах, библиотеках и школах. Вместе со школьниками на Пост №1 у Вечного огня заступят ветераны комсомола. А главным событием 100-летия образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Царицына - Сталинграда - Волгограда станет возложение венков и цветов к памятнику комсомольцам - защитникам Сталинграда 5 марта.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, также одним из центральных событий станет праздничный концерт в музыкальном театре с участием детского духового оркестра. На него пригласят не только бывалых комсомольцев, но и нынешнюю молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU