Волгоградских мотострелков подняли по тревоге

13 Февр. 14:49 2019-02-13T14:49:58+03:00

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Утром в среду, 13 февраля, мотострелков Волгоградской области подняли по тревоге. Бойцы на танках и боевых машинах пехоты совершили марш-броски на полсотни и более километров в заданные места дислокации. В ближайшие три дня военных ждут тактические учения на полигоне Прудбой. Проверят боеготовность мотострелковых подразделений и устроят стрельбы.

- Задействуют в стрельбах на двухсторонних ротных учениях танки Т-90А, а также БМП-3 и 152-миллиметровые самоходные гаубицы «Мста-С», - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-служюе Южного военного округа.

Такие проверки боевой готовности в частях проводят постоянно. За неполные полтора месяца волгоградских военных поднимали по тревоге уже десять раз. Всего до конца года запланировано около сотни таких проверок. При этом особое внимание в армии уделяют отработке взаимодействия и связи между разными родами войск.

ИСТОЧНИК KP.RU