Шахматный блиц-турнир пройдет в Волгограде

13 Февр. 14:10 2019-02-13T14:10:55+03:00

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Всех, кто знает толк в шахматах, приглашают сразиться на блиц-турнире в субботу, 16 февраля 2019 года. Разыграть шахматные партии могут и взрослые, и дети. А победителей и призеров соревнований ждут медали, кубки и призы. Пройдет шахматный турнир в Дзержинском районе Волгограда - в шахматном клубе «Гамбит», расположенном на улице Космонавтов, 34.

- Организаторы планируют, что в шахматном турнире сразятся не менее 40 человек, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. - Регистрация участников пройдет 16 февраля с 10.00 до 11.00. Соревнования начнутся в 11.00.

С приходом тепла шахматные турниры в Волгограде по традиции выйдут на улицы и в парки. Постоянной площадкой в этом году станет парк Семейный на Семи Ветрах.

А пока волгоградцев приглашают на городские площадки отметить День влюбленных (программа).

ИСТОЧНИК KP.RU