Бывший депутат, укравший у волгоградцев 4,5 миллиона рублей, снова пойдет под суд

13 Февр. 13:58 2019-02-13T14:47:06+03:00

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Фамилия Сергея Емельяненко знакома многим. Кому-то по депутатской деятельности в Гордуме Волгограда и председательством в комитете ЖКХ, а кому-то громкими уголовными делами. Волгоградца судили в 2015 году за присвоение и злоупотребления служебными полномочиями, в 2017 году за мошенничество на 7,5 миллионов его приговорили к четырем годам колонии. Но пока Сергей Емельяненко сидел, всплыло еще одно его преступление. В ООО УК "Емкор", где он был учредителем и которое было одно время образцово показательным, пришел новый управляющий. Он то и выявил недостачу еще 4,5 миллионов рублей.

Как выяснили следователи ГСУ МВД по Волгоградской области, за октябрь-ноябрь 2015 года Емельяненко залазил в кассу компании 18 раз. Каждый раз он уверял бухгалтеров, что вернет деньги. Но тратил их на свои нужды, например, общественную деятельность: листовки, агитки.

Свою вину Емельяненко полностью признал и в очередной раз покаялся. Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области, уголовное дело по мошенничеству уже направили в суд. Ему скорее всего добавят срок к тому, который он уже отбывает.

ИСТОЧНИК KP.RU