2019-02-13T14:47:06+03:00
Происшествия

Бывший депутат, укравший у волгоградцев 4,5 миллиона рублей, снова пойдет под суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Сергей Емельяненко находится в тюрьме почти два года. Фото: ГордумаСергей Емельяненко находится в тюрьме почти два года. Фото: Гордума
Изменить размер текста:

Фамилия Сергея Емельяненко знакома многим. Кому-то по депутатской деятельности в Гордуме Волгограда и председательством в комитете ЖКХ, а кому-то громкими уголовными делами. Волгоградца судили в 2015 году за присвоение и злоупотребления служебными полномочиями, в 2017 году за мошенничество на 7,5 миллионов его приговорили к четырем годам колонии. Но пока Сергей Емельяненко сидел, всплыло еще одно его преступление. В ООО УК "Емкор", где он был учредителем и которое было одно время образцово показательным, пришел новый управляющий. Он то и выявил недостачу еще 4,5 миллионов рублей.

Как выяснили следователи ГСУ МВД по Волгоградской области, за октябрь-ноябрь 2015 года Емельяненко залазил в кассу компании 18 раз. Каждый раз он уверял бухгалтеров, что вернет деньги. Но тратил их на свои нужды, например, общественную деятельность: листовки, агитки.

Свою вину Емельяненко полностью признал и в очередной раз покаялся. Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области, уголовное дело по мошенничеству уже направили в суд. Ему скорее всего добавят срок к тому, который он уже отбывает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ватерполистов «Спартака-Волгоград» за драку в матче с «Синтезом» наказали штрафом и поражением
Волжане соберут фото фронтовиков для дороги памяти к храму Вооруженных сил РФ
Волгоградцы стали чаще болеть педикулезом и туберкулезом
На кладбищах Волгограда появятся родовые захоронения
Волгоградец не заплатил налоги и не поехал в Армению
На обновление волгоградского онкоцентра потратят более четырех миллиардов рублей
Ни павлина, ни попугая: как астраханцев обманули с райскими птичками
Мороз ремонту не помеха: в Городище в разгаре реконструкция аварийного моста
Находившегося в федеральном розыске волгоградца задержали в Подмосковье
После матча чемпионата мира по футболу астраханец поджег свой дом
14 тепловых пунктов автоматизировали в Волгограде
«Концессии водоснабжения» попали в ТОП-100 лучших инвестпроектов на Юге России
Столетие волгоградского комсомола отметят в марте
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге
Шахматный блиц-турнир пройдет в Волгограде
Из-за карантина по гриппу итоговое устное собеседование по русскому языку перенесли на март