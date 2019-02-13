Из-за карантина по гриппу итоговое устное собеседование по русскому языку перенесли на март

13 Февр. 13:48 2019-02-13T16:37:41+03:00

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В среду, 13 февраля 2019 года, более 22 тысяч девятиклассников Волгоградской области впервые сдавали итоговое устное собеседование по русскому языку. «Зачет» по нему - обязательное условие допуска к ГИА-9. Из-за карантина по гриппу и ОРВИ несколько сотен волгоградских школьников были вынуждены пропустить экзамен. Полностью приостановлены занятия в 13 школах региона, сразу девять из них - в Камышине. Карантин в отдельных классах ввели еще в 63 образовательных учреждениях. Так что ученики этих школ будут сдавать собеседование через месяц. Но воспользоваться уже известными заданиями не получится, их поменяют.

- В школах Волгоградской области, где ввели карантин, устное собеседование состоится в ближайший резервный день - 13 марта, - сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете образования, науки и молодежной политики.

Остальные девятиклассники уже скоро узнают, сколько баллов они набрали и хватит ли их для получения «зачета». Проверка ответов на собеседовании должна завершиться не позднее чем через пять дней - до 19 февраля.

Для всех, кто по уважительным причинам не смог прийти на собеседование, предусмотрены два резервных дня - 13 марта и 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU