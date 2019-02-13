В Волгограде наркополицейскому дали шесть лет тюрьмы и полмиллиона штрафа

13 Февр. 12:29 2019-02-13T12:29:18+03:00

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Волгоградский областной суд подвердил приговор Михайловского районного суда 24-летнему Александру Колягину. Бывшего наркополицейского осудили за мошенничество.

Как выяснили следователи , мужчина еще в 2017 году поймал двух наркоманов. Молодые люди были с дозой. Но оперативник сообщил им, что им грозит срок не за хранение, а еще и за сбыт. Наказание за последнее очень строгое. Поэтому, когда силовик предложил решить вопрос за 150 тысяч рублей, то они согласились. Для этого даже взяли кредит в банке, который потом с трудом выплачивали.

Этот же полицейский уменьшил в документах вес изъятого в одном из домов Михайловки наркотика. Это привело к тому, что статья была в отношении задержанных менее тяжкая. За свою «услугу» Колягин взял 35 тысяч рублей.

Но оборотня в погонах задержали. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и в получении взятки. Районный суд приговорил его к шести годам лишения свободы и к штрафу в 500 тысяч рублей.

Как рассказала «КП-Волгоград» пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, с приговором не согласились обе стороны и подали апелляции. Но судья оставил предыдущее решение в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU